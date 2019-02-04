شاهد.. محمد رمضان تعليقًا على رأي طارق الشناوي فيه: كلام عقلاني

كتبت - إيمان محمد

أعرب الفنان محمد رمضان عن سعادته برأي الناقد طارق الشناوي فيه، في ظل المهاجمات الكثيرة التي يتعرض لها خلال الفترة الماضية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

كتب "رمضان" في تدوينة عبر صفحته قائلًا:

"وسط هذا الهجوم الإعلامي.. أجد كلامًا عقلانيًا من شخصيات محترمة، مثل الناقد الكبير طارق الشناوي".

كان الناقد طارق الشناوي أبدى إعجابه بما يفعله الفنان محمد رمضان على السوشيال

ميديا، خلال مداخلة له في أحد البرامج، قائلًا: "رمضان يعبر عن زمنه ويعبر عن جمهور السوشيال ميديا، لأنه لم يتعدَ عمر الـ30، ولكن عندما نخاطب السوشيال ميديا لا نعرف التواصل معهم، لأننا نخاطبها بزمننا".

وتابع: "رمضان لم يتعرَ، ولم ينتج شريطًا جنسيًا، وهو يلعب في مساحات فيها أخذ وعطا".