كتب امير فتحي في الاثنين 4 فبراير 2019 01:01 مساءً -

فوجئ الممثل التركي ​جان يامان​ بطل مسلسل “​الطائر المبكر​” بأسئلة الصحفيين حول طبيعة علاقته بزميلته الممثلة ديميت أوزديمير في بطولة المسلسل والتي انتشرت شائعات كثيرة حول ارتباطهما عاطفياً في الفترة السابقة.



وأثناء خروج جان يامان إلى أحد المطاعم في منطقة بيبيك برفقة فريق عمل المسلسل ومن بينهم ديميت أوزديمير، فاجأه أحد الصحفيين بقوله: “ننتظر خروجكما أنت وديميت أوزديمير معاً من المطعم يداً بيد”، حيث تجاهل السؤال وتظاهر بأنه لم يسمع شيئاً ولم يعلق أبداً. ورداً على هذه الشائعة رد جان يامان ممازحاً: “إذن ستنتظرون كثيراً”.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا كيف كان جواب ممثل تركي على سؤال محرج حول علاقته ببطلة مسلسل “الطائر المبكر”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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