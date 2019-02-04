شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يدعو لتطوير سور الأزبكية التراثي بالقاهرة والان مع التفاصيل

دعا الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى تطوير سور الأزبكية للكتب بالقاهرة، خلال كلمته في افتتاح دار الكتب بباب الخلق بعد ترميمها، الأحد، في حضور كل من رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وخالد عناني وزير الآثار، ومحمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ووزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، وفقا للعين الإخبارية.

وقال الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي: "كنت كثير التردد على سور الأزبكية، وجمعت من خلاله الكثير من كتب التراث، وهناك مشكلة متعلقة بسور الأزبكية حالياً، وأطلب ألا يُزال الباعة من هذا المكان، فثقافتنا وعلمنا منه، وأنا على استعداد للإبقاء عليه بالصورة الحضارية المطلوبة، وأرجو من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ القاهرة أن يكون هناك احتفال قريب بهذا المكان في ثوبٍ جديدٍ".

وأضاف الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي: "نشهد اليوم افتتاح طاقة من طاقات النور، يشع نوراً وثقافة، هي دار الكتب، وأبارك لأشقائي المثقفين بهذا الصرح، ولن نتأخر عن كل ما ينفع مصر، وأدرك تقدير مصر لي".

وأوضح: "الإرهاب بطبعه جبان، وهذا الفكر والتيار الظلامي له أوجه عديدة، ونريد أن نحاربه بالفكر من خلال تطوير الخطاب الديني وتوعية الأبناء والأجيال القادمة".

وقال: "دوما أُسأل: لماذا أحب مصر؟ فأرد: ليتكم عرفتم مصر، وقد درست مصر دراسة وافية، لتاريخها وحضارتها، وعلينا أن نقف معها دوماً، وقد عرضت من قبل برنامجاً متكاملاً مع وزير الثقافة لتطوير قصور الثقافة، فهي التي تستطيع جمع الشباب وتثقيفهم ومنحهم الإيمان الصادق".