هاني سلامة يستعيد ذكرياته مع الريس عمر حرب

متابعة بتجــــــــــــــرد: نشر الفنان المصري هاني سلامة صورة له برفقة المخرج خالد يوسف وذلك من كواليس فيلم “الريس عمر حرب” الذي عرض في الصالات السينمائية منذ أكثر من عشر سنوات.

وشارك هاني سلامة متابعيه بالصورة عبر حسابه الرسمي على موقع “انستجرام”، وكتب بتعليقه عليها: “الريس عمر حرب 2008 خالد يوسف”.

الجدير ذكره أن فيلم “الريس عمر حرب” تدور أحداثه حول كازينو قمار للأجانب يديره “عمر حرب” الفنان الراحل خالد صالح، وهو ذو حضور طاغ، يلتحق بالعمل لديه شاب هادئ وهو هاني سلامة يسعى للحصور على المال لإتمام زواجه، فتهجره خطيبته وأسرته لذلك المكان.