تعرف إلى تفاصيل مسلسل عمرو يوسف الجديد

متابعة بتجــــــــــــرد: يبدأ الفنان المصري عمرو يوسف تصوير مشاهد مسلسله الجديد نهاية شهر شباط/فبراير الجاري.
ولم يستقر عمرو يوسف والشركة المنتجة للعمل حتى اللحظة على اسم نهائي للمسلسل الذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق والأكشن.
ومن المقرر أن يشارك في المسلسل إلى جانب عمرو يوسف كل من عبير صبري، نبيل الحلفاوي، محمود عبد المغني ودنيا عبدالعزيز.
الجدير ذكره أن العمل من تأليف نبيل عبد الحميد ومحمود حجاج، إخراج محمد سلامة وإنتاج شركة “فنون مصر” ومن المقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل.
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