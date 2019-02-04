جينفير لوبيز تحتفل بالعيد الثاني لقصّة حبّها – بالصور

متابعة بتجــــــــــــــرد: احتفلت النجمة العالمية جينفير لوبيز بمرور سنتين على علاقتها بحبيبها لاعب كرة البيسبول اليكس رودريجرز.
ونشرت لوبيز عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعها بحبيبها ولقطات أخرى له وأشارت في تعليقها عليها إلى مدى حبّها له.
وكانت لوبيز قد أكدت أنها لا تمانع الزواج من حبيبها لاعب كرة البيسبول اليكس رودريجرز، بعد علاقة استمرت عامين حاوطتها الرومانسية والتفاهم، وقالت في حوار لمجلة “بيبول” الأمريكية: “أريد أن تسير الأمور بشكل طبيعي دون استعجال”.
وأكدت لوبيز أن حبها هي ورودريجيز مبني على النضوج الفكري والتفاهم وهو ما أدّى إلى استمرار علاقتهما كل هذه الفترة.
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