خمسة ملايين لـ”هيت” ألبوم رابح صقر الجديد!

متابعة بتجـــــــــــــرد: يواصل الفنان السعودي رابح صقر حصد نجاح ألبومه الجديد “رابح 2019” الذي طرحه مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

وتحقق أغاني الألبوم انتشارًا واسعًا وبالأخص أغنية “على كيفك” وهي “هيت” العمل، حيث حصدت خمسة ملايين مشاهدة عبر قناة شركة “روتانا” الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

أغنية “على كيفك” من كلمات تركي آل الشيخ، ألحان رابح صقر ومحمد غازي، توزيع ووتريات مدحت خميس ومكساج جاسم محمد.

الجدير ذكره أن ألبوم رابح صقر يتضمن ثمان أغنيات جديدة وهي، “على كيفك”، “قلته”، “هقوتك فيني”، “عجزت”، “الصمت”، “كافي كبر”، “فرصة عمر” و”منهو غيرك” بمشاركة الفنان السعودي الكبير عبد المجيد عبد الله.

لمشاهدة فيديو أغنية “على كيفك”: