أحلام تحطّم المليون الأوّل!

متابعة بتجــــــــــــرد: تحصد النجمة الإماراتية أحلام نجاح أغنيتها الجديدة “أبرحل”، التي طرحتها مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

وتخطى الفيديو الرسمي الخاص بالأغنية المليون مشاهدة بعد أيام قليلة على إتاحة عرضه عبر قناة أحلام الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

أغنية “أبرحل” هي من كلمات حسن عبدالعزيز، ألحان ياسر بوعلي، توزيع عصام الشرايطي، مكس جاسم محمد وإيقاع ابراهيم حسن، وحققت رواجًا واسعًا منذ اللحظات الأولى على إصدارها.

الجدير ذكره أن هذه الأغنية تعتبر الأولى التي تفرج عنها أحلام من ألبومها الجديد والمقرر طرحه قريبًا.

لمشاهدة فيديو أغنية “أبرحل”: