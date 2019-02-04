فاطمة المازمي: أحافظُ على خصوصيّتي ولا أشاركُ صور عائلتي على السوشال ميديا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تُعدّ فاطمة المازمي، من الشخصيات المشهورة على مواقع التواصل الاجتماعيّ، فهي وبالإضافة إلى كونها مصمّمة عباءات، تعتبر من المؤثّرات في عالم الأزياء، ويتبنّى إطلالتها عدد ليس بقليل، من السيّدات في منطقة الخليج.

بدأتْ المازمي، مشوارها في التركيز على اللّون الأسود للعباءة، ومن ثمّ اتّجهتْ إلى استخدام الألوان الجريئة، التي تغيّر النفسية، وتبعث على الحياة على حدّ تعبيرها، ولا تنفصل شخصية فاطمة في العالم الافتراضيّ، عن شخصيتها في الواقع.

فهي مرحة مبتسمة، وتتميّز بشخصيتها المنفتحة، وأناقتها الدائمة، بعيدًا حتى عن الأضواء. كاميرا فوشيا، إلتقتْ فاطمة المازمي في فندق غراند ملينيوم دبي، وسجّلتْ معها، هذا الحوار الشّيّق.