أوّل مطربة بوب سعوديّة: عائلتي تدعمني.. وهكذا أردّ على المُنتقدين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكّدتْ أوّل مطربة "بوب" سعودية، بسمة العتيبي، الحاصلة على لقب ملكة المواهب، لتفوقها في الغناء، ضمن مسابقه ملكة جمال العرب، في أمريكا، أنّه لا يهمّها الانتقادات التي تتعرّض لها، وتقوم بالرّدّ على بعضها في وقت الفراغ.

وأضافتْ "العتيبي" بأنّها تردّ على بعض ردود الفعل، عبر صفحتها على إنستغرام، ولكنّها تضطر إلى اللجوء لـ"البلوك"، ضدّ من يهاجمها، أو يشتمها بشكل مبالغ فيه.

وقالت العتيبي – في مقابلة تلفزيونية - إنّ عائلتها المقيمة معها بالولايات المتحدة، أو القسم الآخر من أهلها، الذين يعيشون في السعودية، يدعمونها بشدّة، لمواصلة مشوارها الغنائيّ.

وكشفتْ بسمة، أنّها مقيمة مع أسرتها، منذ عام 2012 في السعودية، وقامتْ بالتسجيل في معهد موسيقيّ أمريكيّ، حتى تحصل على شهادة أكاديمية، مؤكّدة، أنها تتمنّى إقامة حفلات غنائية ببلادها، وكل الدول العربية.

وأوضحتْ مطربة "البوب" الشّابّة، أنّها كانت تحرص دائمًا على المشاركة بالعديد من المسابقات الأجنبية، ولكنّها لم تكن تجد الدّعم الكافي، وكانت تبحث عن مسابقة للجاليات العربية في أمريكا، حتى وجدتْ ملكة جمال العرب، التي تتمتع بمصداقية، ومسجّلة ضمن المسابقات المهمّة بأمريكا.

ولفتتْ، إلى أنّه تمّ اختيارها من لجنة التحكيم، للفوز بلقب "ملكة المواهب"، ضمن 100 مسابقة بعدما قامت بغناء مقطوعة أوبرالية، مشيرةً، إلى أنّ لديها ألبومًا غنائيًا، يضمّ كلّ الألوان الغنائية، ولكنّها فضّلتْ الغناء الأوبراليّ، لإبراز إمكانياتها الصوتية.