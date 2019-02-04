شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية فضل شاكر "حبيتك" تتخطى نصف مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب اللبناني فضل شاكر أغنيته الجديدة "حبيتك"، عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب"، ونال خلالها نسب مشاهدات مرتفعة، وتخطت الأغنية نسب مشاهدات عالية وصلت لنصف مليون مشاهدة، عقب يومين من طرحها عبر يوتيوب.

والأغنية من كلمات محمد رفاعي، وألحان على أباظة، توزيع على أباظة، وهما نفس فريق عمل أغنيته السابقة "مع السلامة"، والتي قام بطرحها مطلع يناير الماضي.

وتقول كلمات الأغنية "ممكن تقابل فى كل عمرك حكاية تبقى البداية لكل حلو فى حياتك فى وقت اللى تحس فيه بالنهاية تعوضك ياحبيبى كل اللى فات".