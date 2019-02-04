كتبت - إيمان محمد حرصت الفنانة أحلام، على تهنئة أصدقائها في الوسط الفني على برنامج "الزمن الجميل"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر". ونشرت أحلام بوستر البرنامج، وعلقت عليه قائلًا :"أود ان ابارك لكم كبار فناني الوطن العربي مع حفظ الالقاب بالتأكيد انغام و اسماء المنور و مروان خوري بدايه رائعه واكيد الايام القادمة راح نستمتع معاكم ومع الزمن الجميل عبر تلفزيون ابوظبي مبروك والنجاح حليفكم .. احبكم".

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أحلام عن برنامج "الزمن الجميل": بداية رائعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.