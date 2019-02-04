ريهانا تردّ أخيرًا على حقيقة قرب طرحها ألبومها الجديد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بينما تسيطر حالة من الترقّب، على كثير من عشّاق النجمة العالمية، ريهانا، حول العالم انتظارًا لطرحها ألبومها الجديد، فإنّ الواضح، هو أن المغنية، البالغة من العمر 30 عامًا، غير مستعدّة لذلك، وأنّها لم تنتهِ بعد، من تسجيل كامل أغنيات الألبوم.

وكانت تقارير قد بدأت تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، خلال السّاعات الماضية، تؤكّد، أنّ ريهانا انتهت للتوّ، من ألبومها التاسع، مطلع الأسبوع الجاري. وبالفعل، بدأتْ تظهر العناوين على إنستغرام، للتمهيد بشغف لقرب طرح الألبوم الجديد.

لكنّ ريهانا نفسها، خرجتْ لتردّ على كلّ هذه الغشاعات، موضّحةً، أنّها لم تنتهِ من أيّ شيء بعد، وأنّها ستعلن بنفسها، عن كلّ شيء عندما تنتهي بالفعل، من تنفيذه.

ومن بعد حالة الحماسة، التي انتابتْ شريحة كبيرة من محبّي ريهانا، عقب الكشف عن قرب التجهيز لطرح ألبومها الجديد، عاد الحزن والإحباط ليهيمن عليهم، بعد خروج ريهانا بنفسها، لتقول إنّها لم تنتهِ من شيء بعد، ما فتح الباب أمام الاستفسار، عن سرّ تأخّرها بهذا الشّكل، وسرّ تكتّمها على قادم أعمالها، رغم تأكيد المقرّبين منها، أنّها تحضر في واقع الأمر، لثمّة شيء رائع، ومذهل، على صعيد التحضير لألبومها القادم.