أصالة تنتقدُ المنافقات وأحلام تردّ.. هل قصدتْ صلحها مع نوال الكويتيّة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارتْ الفنانة السورية، أصالة، حيرة جمهورها بسبب أحدث تغريدة قامت بكتابتها، عبر صفحتها في "تويتر"، تنتقد فيها النّفاق والمنافقات، إذْ توقّع بعض متابعيها، أنّها تقصد النجمتين، أحلام، ونوال الكويتية، بعد لقائهما الحارّ، والمليء بالبكاء مؤخرًا، في الكويت، بعد تصالحهما.

وكتبتْ أصالة: "كمّ أكّره النفاق والمنافقين والمنافقات.. النفاق ياجماعه سرطان المجتمع، والنفاق عكس الأخلاق وعكس التعامل الطيّب، وخلص هلّأ ارتحت".

ورغم عدم ذكر المطربة السورية الشّهيرة، لأي أسماء بتغريدتها، ولكنّ الكثيرين توقّعوا أنّها تقصد "أحلام ونوال"، بسبب تزامن تغريدتها مع تصالحهما، بل إنّ البعض أشار للنجمتين الخليجتين في التعليقات، حتى تقوما بالردّ عليها.

وبالفعل، ردّتْ الفنانة الإماراتية أحلام، على تغريدة أصالة، قائلة: "إي والله يا أصاله يا حبيبتي أنا مع نوال مبارح حكينا كثير في نفس الموضوع كيف المنافقين بإمكانهم دس السم في العسل الله يبعدهم عنا يارب".

وأضافتْ النّجمة الاماراتيّة: "وأبشرك أنا ونوال اتفقنا ما نترك لهم مكان ابداً في حياتنا فعلاً النفاق سرطان المجتمع والله يا حبيبتي إلا ما ربي يكشفهم لنا أكيد.. بحبك أصول".

واعتبر عدد من متابعي أصالة، أنّ ردّ أحلام يحمل رسالة قوية ما بين سطوره، لافتين إلى أنّ أحلام أرادتْ التأكيد، على أنّ علاقتها مع نوال خالية من النّفاق، إنْ كانتا فعلًا، هما المقصودتان من جانب أصالة.

وحرصتْ الفنانة، نوال الكويتية، على استقبال الفنانة الإماراتيه أحلام، واستضافتها في منزلها، فور وصول الأخيرة إلى الكويت، لإحياء إحدى حفلات الزّفاف هناك.

وتبادلتْ النجمتان الأحضان، والقبلات، فضلًا عن انهيار أحلام بالبكاء، خاصّة وأنّ هذا هو اللّقاء الأوّل بينهما بعد الصلح، ما يعكس مدى حبّهما، واشتياقهما لبعضهما، طيلة السّنوات الماضية.