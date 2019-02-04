هدى حمادة: لم أعتزلْ بعد الحِجاب.. وارتداء انتصار للباروكة "حرام"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكّدتْ الفنانة الأردنية، المقيمة بالكويت، هدى حمادة، أنّها لم تعتزلْ الفنّ بعد ارتدائها للحِجاب، ولكنّ الظروف التي تحيط بالوسط الفنيّ حاليًا، هي التي تمنعها من الظهور، قائلة: "الظاهر إن حجابي مسوي لهم عقدة".

وتعجّبتْ حمادة في مقابلة تلفزيونية، من عدم الاستعانة بالمرأة المحجّبة في الأعمال الفنية، وكأنّ دورها فقط، هو الجلوس بالمنزل، لافتةً، إلى أنّ نصف المجتمعات العربية محجّبات، ويعملن بالعديد من القطاعات، وبالتالي، من الضروريّ، إظهارهنّ بالأعمال الفنية.

وأضافتْ، أنّها تختار أدوارها بعناية في الفترة الحالية، لأنّها قدّمتْ أدوارًا كثيرة، ومختلفة، طوال مشوارها الفنيّ، مشيرةً، إلى أنّها تغيب لفترات، ثمّ تعود بأعمال قويّة.

وانتقدتْ هدى حمادة، ظهور الفنانة الكويتية، انتصار الشراح بـ"باروكة"، في أحد أعمالها الفنية، رغم كونها امرأة محجّبة، موضحةً، أنّ هذا الأمر حرام شرعًا، ولا يجوز، وهي نفسها اعترفتْ، أنّها "غلط".

وأكّدتْ، أنّ الباروكة تبدو كشعر الفنانة الحقيقيّ، وبالتّالي، لا تصحّ للمحجّبة. مضيفةً، أنّ الأمر أيضًا، بالنسبة للجمهور غير مقنع، وعلى الممثلة أنْ تقدّم كلّ ما هو مؤثّر، وحقيقيّ.