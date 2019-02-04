محمد صبحي يفسر غيابه عن حضور مهرجانات السينما

فسر الفنان محمد صبحى غيابه عن المهرجانات السينمائية وسخر ضاحكا: «معنديش ببيون»

وأضاف صبحى، خلال ندوته بمعرض الكتاب: « خفت أروح لابس كرافتة يمنعونى.. البس فورمال وأروح مهرجان سينما ليه» فى إشارة منه إلى اهتمام المهرجانات بالشكل على حساب المضمون.

وعن رأيه فى أغانى المهرجانات قال إن للإسفاف جمهور، وللفن المحترم جمهور كبير لكن مش لاقى أعمال تناسبه، لذلك الفنان هو اللى بيختار جمهوره، مش الجمهور هو اللى بيختار الفنان.

وطالب الحضور بعرض مسرحية خيبتنا فى مسارح وسط البلد ورد صبحى: «ثقافة وسط البلد خاطئة، اخرجوا خارج القاهرة، فى البلاد الاوروبية يمشون 200 ميل للذهاب للمسارح، نحتاج لتغيير ثقافتنا عن ارتياد المسارح»

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