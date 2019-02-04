هالة صدقي تتشرَّف بالإعلان عن تكريمها مِن "السينما الآسيوية"

كشفت الفنانة هالة صدقي عن سعادتها الغامرة بالإعلان عن تكريمها ضمن فعاليات الدورة الجديدة من مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، والتي تقام خلال الفترة من 2 إلى 8 مارس/ آذار المقبل.

وأضافت هالة صدقي، خلال تصريح خاص لها إلى "لايف ستايل"، أنها تتشرّف وتفخر بهذا التكريم من قِبل مهرجان شرم الشيخ الذي جاء تقديرا لمشوارها الفني ولمهنة الفن التي تعتزّ بها وتقدرها وتفخر لكونها فنانة مصرية عربية، مؤكدة فرحتها الكبيرة لكون هذا المهرجان على أرض مدينة شرم الشيخ التي تعشقها.

وقرّرت إدارة مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، برئاسة المخرج مجدي أحمد علي، تكريم الفنانة هالة صدقي على ما قدّمته في مشوارها الفني، إذ قدمت هالة العديد من الأفلام المهمة، ومن بينها "يوم للستات" و"خلطة فوزية" و"هي فوضى" و"ما تيجي نرقص"، و"إسكندرية نيويورك" و"تفاحة" و"يا دنيا يا غرامي" و"الهروب" و"قلب الليل".

وأعلنت هالة أنها تستعدّ خلال الفترة المقبلة لاستكمال تصوير باقي مَشاهدها خلال السياق الدرامي لمسلسل "بركة"، المقرّر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل، بطولة النجم عمرو سعد، مشيرة إلى أنه يتبقّى لها على انتهاء تصوير مَشاهدها في المسلسل ما يقرب من 3 أسابيع تصوير.

يذكر أن مسلسل "بركة" من تأليف محمد الشواف وإخراج محمود كريم، وبطولة عمرو سعد وهالة صدقي وكمال أبورية ومحمد لطفي وعمر زهران وهنادي مهنى ومصطفى درويش وأحمد جمال سعيد وإسلام جمال وفتوح أحمد وأحمد حلاوة وإنعام سالوسة ورامي غيط.

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