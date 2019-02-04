الفنانة نهى عابدين تبدأ تصويرمسلسل "قابيل

بدأت الفنانة نهى عابدين تصوير مشاهدها فى مسلسل "قابيل" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز، وإخراج كريم الشناوى، فى أولى تجاربه الإخراجية، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، والعمل بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل ومحمد فراج، بسنت شوقى، أحمد كمال، على الطيب، خالد كمال.

وفى سياق متصل اعتذرت نهى عابدين عن المشاركة فى مسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخرانى، وذلك بعد قضائها أسبوعين مع فريق العمل فى بروفات الترابيزة التى تم إجراؤها خلال الفترة الماضية، حيث كانت نهى ستجسد شخصية الابنة الصغرى لـ"الملك لير".

ومن ناحية أخرى تصور نهى مشاهدها فى فيلم "الهجام"، حيث انتهت من تصوير 75% فى أحداث دورها بالعمل، ويتبقى لها يومان فقط، وتنتهى من جميع مشاهدها فى العمل الذى يخرجه مرقص عادل، ويشارك فى بطولته أحمد عبد الله محمود، ووائل عبد العزيز ومحمود فارس وعمر الشناوى، محسن منصور.

وتنتظر نهى طرح "الكنز2" مع المخرج شريف عرفة خلال الفترة المقبلة، حيث تشارك فى أحداث الجزء الثانى من العمل وتجسد شخصية "غجرية"، وتشارك فى البطولة إلى جانب محمد سعد، محمد رمضان، هند صبرى، أحمد رزق، روبى، أمينة خليل، هيثم أحمد زكى، أحمد حاتم، هانى عادل، عباس أبو الحسن، عبد العزيز مخيون، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال.

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