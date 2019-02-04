ابو العروسة 84 تتخطى 1.5 مليون مشاهدة فى 12 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل مسلسل ابو العروسة نجاحاته محققا أصداء واسعة مع الجمهور مع كل حلقة يتم عرضها، فبعد انتهاء عرض الحلقة الجديدة على التليفزيون وأيضاً موقع يوتيوب يتكون محل نقاش بين الجمهور، وشهدت الحلقة الـ 84 من المسلسل التى عرضت أمس العديد من الأحداث الجديدة التى تفاعل معها الجمهور.

ابو العروسة 84 تحقق 1.5 مليون مشاهدة

وحققت حلقة ابو العروسة 84 نسبة مشاهدة مرتفعة على يوتيوب، بعد عرضها مساء أمس الأحد، وتخطى عدد مشاهداتها مليوناً ونصف المليون خلال 12 ساعة.

ويدور مسلسل "ابو العروسة" في إطار عائلى إجتماعى، ومن تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، بطولة سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي ونرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وولاء الشريف وكارولين عزمي وصفاء الطوخي وأحمد صيام.