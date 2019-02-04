شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف "ابن أصول" لحمادة هلال ينتهى من أول 20 حلقة من المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى السيناريست أحمد محمود أبو زيد من كتابة 20 حلقة كاملة من مسلسل "ابن أصول" للنجم حمادة هلال يخرجه محمد بكير وإنتاج شركة سينرجى، والذى انطلق تصويره الأسبوع الماضى للعرض فى شهر رمضان المقبل.

ويواصل أبو زيد كتابة الـ 10 حلقات الأخيرة من العمل وتسليمها للشركة المنتجة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ليسجل العمل التعاون الثالث بين أبو زيد وحمادة هلال بعدما قدما سويا مسلسلى "ولى العهد" إخراج محمد النقلى فى عام 2015، و"طاقة القدر" إخراج محمد مصطفى فى عام 2017.

"ابن أصول" بطولة حمادة هلال وهم سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتى، رانيا منصور، ايناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، حمزة العيلى، أحمد حلاوة وعدد آخر من الفنانين ويظهر حمادة هلال فى أحداث العمل بشخصية صاحب شركة ألماس.