شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نجلاء بدر تستعيد ذكرياتها مع سامح عبد العزيز من كواليس "رمضان كريم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة نجلاء بدر فى صورة جديدة لها مع المخرج سامح عبد العزيز، حيث شاركت جمهورها هذه الصورة عبر حسابها على موقع "انستجرام".

الصورة التى نشرتها نجلاء بدر مع المخرج سامح عبد العزيز، تعود إلى كواليس مسلسل "رمضان كريم"، والذى تم تقديمه فى عام 2017، وحقق نجاحا كبيرا، حيث كان أبطال المسلسل يلتقطون الصور مع مخرج المسلسل وهم حاملين "فوانيس" صغيرة احتفالا بشهر رمضان .



نجلاء بدر وسامح عبد العزيز

وكان المخرج سامح عبد العزيز، قد خرج من السجن بعفو رئاسى مطلع الأسبوع الماضى، وقال إنه تعلم الكثير من التجربة والأزمة التى كان يمر بها الفترة الماضية، لافتاً إلى أنه بعدما خرج للنور قرر اتخاذ العديد من الخطوات المختلفة ويضعها فى حياته.