مي كساب تطرح "أصول اللعبة" في دويتو مع محمد محسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طرحت الفنانة مي كساب أحدث كليباتها الغنائية بعنوان "أصول اللعبة"، ونشره المنتج محمود عبدالشافي عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، ويشارك كساب الغناء لأول مرة على طريقة الدويتو الفنان محمد محسن.

والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي نصرالدين ناجي، وألحان أحمد عمار مع توزيع وماستر أسامة الهندي، والأغنية تمثل عودة مي كساب للغناء عقب غياب سنوات عن الساحة الغنائية.

وتحرص مي على التواصل مع جمهورها بنشر صور وفيديوهات خاصة بحياتها الشخصية والعملية عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.