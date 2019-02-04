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كتب امير فتحي في الاثنين 4 فبراير 2019 09:55 صباحاً -
قبل ايام كشفت الفنانة اللبنانية قمر عن خيانة حبيبها لها مع رجل آخر وكان الامر بمثابة صدمة لها وروت تفاصيلها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
بعد ذلك اصبحت قمر مهددة اذ بدا يصلها رسائل تهديد، تقول هي انها من قبل حبيبها السابق، الذي كشفت عن اسمه وصورته وذلك لتثبت له انها لا تخاف منه.
وسرعان ما زادت الحسابات المزيفة التي راحت تهدد قمر بأذية ابنها ووصل الامر الى حد القتل وبطبيعة الحال لم تسكت قمر وقررت ان ترد وتهدد من جهتها كل من يفكر بأذية ابنها الصغير واولهم حبيبها السابق بعد ان فضحته.
كانت هذه تفاصيل خبر قمر تنشر صورة حبيبها القديم وهو يهددها بقتل ابنها بعدما كشفت خيانته لها مع رجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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