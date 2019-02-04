يسرا حسمت قرارها واختارت “بيت العيلة” في رمضان القادم

بعد ان أعلنت منذ اسابيع الى انها لن تشارك في السباق الرمضاني لعام 2019، على ما يبدو ان النجمة المصرية يسرا حسمت قرارها بدخولها المنافسة في الشهر الفضيل بمسلسل يحمل عنواناً مبدئياً “بيت العيلة”.

وأكد المنتج جمال العدل ان يسرا بطلة الشركة الدائمة. وتابع انهم يعملون على نص جميل جداً وقريباً ستبدأ الشركة التصوير. ولفت ان يسرا ستطل في قالب اجتماعي وبصورة لم يسبق لها ان اطلت بها.

نذكر ان يسرا اطلت في رمضان 2018 بمسلسل يحمل عنوان “لدينا أقوال أخرى” انتاج العدل غروب.