Feb 04, 2019
بعد ان أعلنت منذ اسابيع الى انها لن تشارك في السباق الرمضاني لعام 2019، على ما يبدو ان النجمة المصرية يسرا حسمت قرارها بدخولها المنافسة في الشهر الفضيل بمسلسل يحمل عنواناً مبدئياً “بيت العيلة”.
وأكد المنتج جمال العدل ان يسرا بطلة الشركة الدائمة. وتابع انهم يعملون على نص جميل جداً وقريباً ستبدأ الشركة التصوير. ولفت ان يسرا ستطل في قالب اجتماعي وبصورة لم يسبق لها ان اطلت بها.
نذكر ان يسرا اطلت في رمضان 2018 بمسلسل يحمل عنوان “لدينا أقوال أخرى” انتاج العدل غروب.
كانت هذه تفاصيل خبر يسرا حسمت قرارها واختارت “بيت العيلة” في رمضان القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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