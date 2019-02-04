أنغام تصدمُ جمهورها بهذا الطلب.. وتقول "بحضرلكم مفاجأة"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على غير العادة في أعمالها وأغانيها، دعت الفنانة والمطربة المصرية أنغام جمهورها إلى إرسال الصور الخاصة بهم عبر "الإيميل"، وذلك لمشاركة صور الجمهور في عملها المقبل، دون أن تُفصح عن تفاصيله.

وكتبت أنغام عبر "إنستغرام": "مستنيه صوركم مع حبايبكم وأصحابكم عشان تكونوا جزء من حاجة حلوة بنحضرها لكم هتشوفوها قريبًا".

فيما تضمّنت صورة المنشور، بأن آخر موعد لإرسال الصور سيكون الخامس من فبراير الجاري، أي لمدة يومين فقط.

وطلبت أنغام من جمهورها أن تكون الصور بجودة عالية، الأمر الذي يعني نشرها أو بثها خلال العمل الفني، دون أي توضيح لمعيار الاختيار للصور.

وتفاعل متابعو أنغام مع طلبها، مبدين إعجابهم بالفكرة، ورغبتهم في إرسال الصور على الفور من خلال التعليقات مثل: "كيف نرسل الصور" و"حبيبتي يا أنغام".

يُذكر أن أنغام ستُحيي حفلًا غنائيًا في الكويت ضمن مهرجان هلا فبراير، يوم 21 من الشهر الجاري.