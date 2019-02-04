شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف بسبب الديكورات.. هانى سلامة يستأنف تصوير "قمر هادى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد توقف استمر ليومين بسبب تغيير الديكورات الخاصة بالعمل، يستأنف النجم هانى سلامة تصوير مشاهده فى مسلسله الجديد "قمر هادى"، اليوم الإثنين فى الديكور الخاص بالعمل إحدى فلل مدينة 6 أكتوبر.

وتجمع المشاهد بين هانى سلامة وداليا مصطفى وهادى الجيار وآخرين من النجوم، حيث يستمر التصوير لمدة يومين وينتقل بعدها سلامة إلى ديكور آخر لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية ضمن أحداث المسلسل ومن المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل.

يشار إلى أن مسلسل "قمر هادى" يجمع هانى سلامة ورؤوف عبد العزيز للمرة الثالثة على التوالى فى الدراما بعدما قدما سوياً مسلسلى "طاقة نور" و"فوق السحاب"، ويشارك فى "قمر هادى" كل من داليا مصطفى، ويسرا اللوزى، حمزة العايلى، هادى الجيار، محسن محيى الدين، آية سماحة، وآخرين، إنتاج سينرجى.