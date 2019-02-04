شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبطال مسلسل حسن الرداد "الابن الـ13" فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى اللحظات الأخيرة يخوض النجم حسن الرداد المنافسة فى السباق الرمضانى المقبل من خلال مسلسله الجديد الذى تعاقد عليه مؤخراً ويحمل عنوان "الابن الـ13"، وتشاركه فى البطولة شيماء سيف وسلوى خطاب ومحمد ثروت ورجاء الجدواى، كما يتم هناك مفاوضات بين الفنان بيومى فؤاد ليشارك فى بطولة العمل.

ومن المقرر أن ينطلق التصوير منتصف الشهر الحالى فى الديكورات المخصصة للعمل، والتى يقوم المخرج مصطفى فكرى بمعاينتها حاليا فى شوارع القاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامى، والعمل من تأليف ورشة كتابة مكونة من محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد.

وظهر حسن الرداد فى رمضان الماضى بمسلسل "عزمى وأشجان" مع زوجته إيمى سمير غانم وشارك فى بطولته سمير غانم، نسرين أمين، رجاء الجداوى، محمد ثروت، بدرية طلبة، ملك قورة، بيومى فؤاد، محمد سلطان وعدد من ضيوف الشرف تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، ومن إخراج إسلام خيرى.