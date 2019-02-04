أحمد سعد في صورة جديدة مع سمية الخشاب: "يارب حب طول العمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب: نشر الفنان أحمد سعد صورة جديدة تجمعه بزوجته الفنانة سمية الخشاب عبر حسابه الرسمي على "انستجرام". وعلق سعد على صورته قائلاً: "يارب حب طول العمر إن شاء الله". وروج سعد الفترة الماضية لأحدث أعماله السينمائية وهو فيلم الكوميديا "خطيب مراتي" والمقرر طرح الفيلم تجاريًا خلال العام الجاري. ​

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