هنا الزاهد توضح سبب نشر صورة كلب وعرض مكافأة مالية لمن يعثر عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أوضحت الفنانة الشابة هنا الزاهد، السبب وراء نشرها لصورة كلبها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، ورصدها مكافأة مالية تقدر بـ10 آلاف جنيه لمن يعثر عليه عقب فقدانه.

ونشرت هنا فيديو عبر قصتها على "انستجرام"، أوضحت خلاله أن السبب وراء نشرها لصورة كلب هو مساعدة منها لإحدى صديقاتها، والتي يعود الكلب لحيازتها، وأن الكلب ليس ملكها إنما كانت مساعدة منها وليس أكثر".

يذكر أن هنا الزاهد تنتظر عرض فيلمها الجديد "قصة حب"، من إنتاج وقصة ياسر صلاح، سيناريو وحوار أماني التونسي، ويشاركها البطولة بطولة أحمد حاتم، علا رشدي، حنان سليمان، وفرح يوسف، إخراج عثمان أبو لبن.