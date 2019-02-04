خاص الفن- هل يتعاون عمار باشا مع نجوى كرم وهيفا وهبي؟

ميرنا وليد - بيروت - أشار الفنان ​عمار باشا​ في حديث خاص مع موقع "الفن" الى أنه يحضر لمجموعة من الاغنيات ستكون مفاجأة بالنسبة للناس، ويطمح عمار للتعاون مع كبار الاسماء حيث وكما اكد انه قد حضر اغنيات تليق بالفنانتين ​نجوى كرم​ و​هيفا وهبي​ ويتمنى ان تنال الاغنيات إعجابهما وأن يتم تعاون يوما ما معهما.

وكان قد أصدر عمار أغنية pubg، من كلمات وألحان عمار باشا ومحمد جابر، والتوزيع لـ: "Crystal Beatz".

ولن تكون الاغنية هذه المرة أغنية cover كما عُرف عمار في الفترة الماضية، بل انها اغنية خاصة سيتسنى للجمهور سماعها والاستمتاع بها والرقص على انغامها قريبا جدا.