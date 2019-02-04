خاص الفن- هل يتعاون عمار باشا مع نجوى كرم وهيفا وهبي؟

ميرنا وليد - بيروت - أشار الفنان عمار باشا في حديث خاص مع موقع "الفن" الى أنه يحضر لمجموعة من الاغنيات ستكون مفاجأة بالنسبة للناس، ويطمح عمار للتعاون مع كبار الاسماء حيث وكما اكد انه قد حضر اغنيات تليق بالفنانتين نجوى كرم وهيفا وهبي ويتمنى ان تنال الاغنيات إعجابهما وأن يتم تعاون يوما ما معهما.
وكان قد أصدر عمار أغنية pubg، من كلمات وألحان عمار باشا ومحمد جابر، والتوزيع لـ: "Crystal Beatz".
ولن تكون الاغنية هذه المرة أغنية cover كما عُرف عمار في الفترة الماضية، بل انها اغنية خاصة سيتسنى للجمهور سماعها والاستمتاع بها والرقص على انغامها قريبا جدا.
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