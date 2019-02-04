خاص الفن – عابد فهد ينسحب من مسلسل "مسافة أمان"

ميرنا وليد - بيروت - قبل أيام قليلة على انطلاق التصوير، قدم الممثل السوري ​عابد فهد​ اعتذاره عن المشاركة في مسلسل "​مسافة أمان​" (أرض محروقة) وبالتالي انسحب عابد فهد من العمل بعد تعاقده مع الشركة المنتجة، وكان من المؤكد ظهوره في هذا العمل الاجتماعي الذي كتبته إيمان السعيد ويخرجه الليث حجو، قبل حدوث مستجدات منعته من المشاركة.

ويأتي الاعتذار بسبب ارتباط فهد بالتزامات فنية أخرى، أهمها بطولة مسلسل رمضاني بعنوان "​دقيقة صمت​" الى جانب الممثلة اللبنانية ​ستيفاني صليبا​ والذي يصور حالياً في دمشق، وهو من تأليف ​سامر رضوان​ وإخراج ​شوقي الماجري​.