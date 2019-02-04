نوال الزغبي قدمت فكرة ذكية للترويج لألبومها

ميرنا وليد - بيروت - إنتهجت الفنانة ​نوال الزغبي​ سياسة ذكية وفريدة من نوعها في تسويق ألبومها المقبل المنتظر طرحه في عيد الحب، فقامت بطرح إعلان تشويقي لكل أغنية على حدة في توقيت مختلف، ومن توقيع المخرج المبدع إيلي السمعان الذي ولأول مرة يتعاون مع الزغبي، وذلك عبر صفحاتها الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها أغنية "محاية" و"كده باي" و"صبح".

الملفت أن كل إعلان تميز بكونه مقطع فيديو مصور في موقع مختلف لكل أغنية، وكأننا أمام مقتطف من فيديو كليب، فعرفت نوال بهذه الطريقة كيف تبقي متابعيها وجمهورها في حالة ترقب للأغاني التي تشوقهم إليها في حملة تسويق مكلفة لكن مُنتجة، ويبدو أنها حققت الهدف المنشود منها.

من موقع "الفن" نهنئ الفنانة نوال لكونها سباقة وذكية في ترويجها لألبومها، والذي يتضمن باقة منوعة من الأغنيات التي تميزت بالتنويع في الألوان الغنائية واللهجات، وحسن إختيارها للشعراء والملحنين، كذلك نهنئ فريق عملها الذي ساعدها في القيام بهذه الحملة التسويقية، والتي ستؤدي إلى أن يحقق الألبوم نجاحاً كبيراً عند صدوره.