ماجدة الرومي عن السيسي: “وجهه يوحي لي بالطيبة المصرية والصدق والصلاة”!

كتب امير فتحي في الاثنين 4 فبراير 2019 05:28 صباحاً -

أشادت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وذلك في حوار لها مع صحيفة «أخبار اليوم» المصرية.

ووصفت الرومي الرئيس المصري بأنه إنسان «صادق»، مضيفة أن «هذا الوجه يوحي لي بالطيبة المصرية والصدق والصلاة، والله أعطاه القبول».

وأضافت: «مصر عظمة التاريخ وعظمة شعب حققت المستحيل، ومصر هي عبور عام 1973″، متابعةً: «وأنا واقفة على المسرح أتحدث للرئيس كان كل هذا يدور في ذهني بالفعل صليت كثيراً لمصر، لأنني خسرت الكثير بالظلمة التي عايشتها في حروب لبنان، واليوم أشهد النور وأنا مع السيسي والتفاف الشعب حوله ومع توجهاته».

وأكدت أنها تحب السيسي بشدة؛ لأنه «كان على دراية تامة بالمؤامرات السياسية التي تحاك ضد مصر والمصريين بل والعالم العربي»، حسب وصفها.