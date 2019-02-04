سوزان نجم الدين: لم أترك عائلتي لأسبابٍ سياسية

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: نفت الممثلة السورية سوزان نجم الدين خضوها لعمليات تجميل مؤكدة أنها تحافظ على رشاقتها وجمالها. وأكدت خلال إطلالتها في برنامج" قصة حلم" مع الاعلامية رابعة الزيات عبر قناة "لنا" على انها امرأة قوية من الداخل والخارج لشدة ثقتها بنفسها. مشيرةً الى أنها تستعيد قوتها وتنهض من جديد كلما ضعفت. لأنها لم تظلم أحداً في حياتها رغم أنها ظُلمت في مرات عديدة، بمواقف تخطتها بالقوة والتفاؤل.

ووصفت الوحدة بأنها حالة "بشعة"، معبِّرة عن حزنها لبعدها عن عائلتها لفتراتٍ طويلة بسبب عملها، موضحة أنها تعيش بمفردها منذ 8 سنوات. لكنها أكدت في الوقت نفسه أنه لا دخل للسياسة في ابتعاد زوجها واولادها عنها، مشددة على أنها حاولت كثيرًا لأجل استمرار العائلة، لكنها فشلت.