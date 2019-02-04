تفاصيل مسلسل حسن الرداد الرمضاني "الابن الـ13"

في اللحظات الأخيرة يخوض النجم حسن الرداد المنافسة في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسله الجديد الذى تعاقد عليه مؤخرًا، ويحمل عنوان "الابن الـ13"، وتشاركه في البطولة الفنانة شيماء سيف والفنانة سلوى خطاب والفنان محمد ثروت والفنانة رجاء الجداوي، كما تتم هناك مفاوضات مع الفنان بيومي فؤاد ليشارك في بطولة العمل.

ومن المقرر أن ينطلق التصوير منتصف الشهر الجاري في الديكورات المخصصة للعمل، والتي يقوم المخرج مصطفي فكرى بمعاينتها حاليا في شوارع القاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامي، والعمل من تأليف ورشة كتابة مكونة من محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد.

وظهر حسن الرداد في رمضان الماضي بمسلسل "عزمي وأشجان" مع زوجها حسن الرداد، وشارك في بطولته سمير غانم، نسرين أمين، رجاء الجداوي، محمد ثروت، بدرية طلبة، ملك قورة، بيومي فؤاد، محمد سلطان، وعدد من ضيوف الشرف تأليف محمد محمدي وأحمد محيى، ومن إخراج إسلام خيرى

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