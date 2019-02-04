تعرّف على عدد زيجات سما المصري وقصة حبها الوحيدة

كشفت الفنانة الاستعراضية المصرية سما المصري عدد زيجاتها، لافتة أن زيجاتها تنوعيت ما بين الرسمي والعرفي.

الفنانة المصرية قالت، خلال استضافتها في برنامج «قطعوا الرجالة»، مع الإعلامية راغدة شلهوب، والمذاع عبر فضائيتي «النهار، والقاهرة والناس»، إنها تزوجت ثلاث مرات، زيجة واحدة رسمية، وزيجتين عرفي.

سما كشفت أنها في أغلب زيجاتها كانت الزوجة الثانية، دون معرفة الزوجة الأولى لزوجها وأهله بأمر زواجهما، في حين إن أهلها كانوا على علم بكل زيجاتها، لافتة إلى أنها لم تفكر في الإنجاب في أي زيجة من زيجاتها لكونها كانت تشعر أن الحياة غير مستقرة بينهما.

الفنانة المصرية أضافت: “لا أحب العلاقات التي في النور، خاصة أن أغلب من ارتبطت بهم كانوا من ذوى مناصب، الناس هتفدني بإيه، وأهم حاجة إن أسرتي عارفة”.

و كشفت تفاصيل قصة الحب الوحيدة في حياتها، حيث قالت إنها أحبت رجلا لمدة ثلاث سنوات، وكانت أغلب محادثتهما عبر الهاتف، إلا أنهما عندما التقيا اكتشف كل منهما عيوب الآخر، وشعرت أن اهتمامه بها بدأ يقل، فألغت صداقته على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبرت عن ندمها على هذا التصرف، لافتة إلى أنها إذا التقت به مجددا قد تعود له.

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