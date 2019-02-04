شكرا لقرائتكم خبر عن نيتفلكس تلغى مسلسل Travelers بعد ثلاثة مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغت شبكة Netflix مسلسلها التلفزيوني " Travelers" بعد ثلاثة مواسم، وطرح بطل المسلسل "إيريك مكورماك" فيديو، معلنا أن المسلسل لن يعود لموسم رابع، وفقا لموقع "tvseriesfinale".

تدور أحداث المسلسل الخيالى العلمى فى زمن منذ مئات السنين واكتشاف آخر البشر الذين يعيشون على قيد الحياة وسائل إرسال الوعى عبر الزمن، مباشرة إلى القرن الواحد والعشرين، وأن هؤلاء المسافرين يفترضون حياة أشخاص يبدو أنهم عشوائيون، بينما يعملون سراً كفريق بمهمات لإنقاذ البشرية.

المسلسل بطولة إيريك ماكورماك، ومارسى وارتمان، وجاريد أبراهامسون، ونيستا كوبر، وريلى دولمان، وباتريك جيلمور وماكينزى بورتر، وعرض لأول مرة فى كندا فى أكتوبر 2016.