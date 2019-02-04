ميجان ماركل تدعم المتعافيات من الدعارة برسائل على ثمار الموز.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دعمت الأمريكية ميجان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، الفتيات اللاتي تعرضن لمحاولات تحرش جنسي، وذلك أثناء زيارتها بصحبة زوجها لمنظمة “One 25” الخيرية.

ميجان ماركل استلهمت فكرة إرسال بعض الكلمات والكتابات بخط يديها لتحفيز الفتيات المتعافيات من تعرضهن لهذه الاعتداءات، وبدلا من كتابة بعض الكلمات على الورق، قررت إرسال كلماتها بخط يديها على قشور الموز الذي يقدم لهم على طاولة العشاء التي كانت ستحضرها بصحبة زوجها.

دوقة مقاطعة “ساسكس” كتبت كلمات تشجيعية مثل عبارات “أنتي شجاعة، أنتي أقوى، أنتي محبوبة، أنتي مميزة” وذلك من خلال حروف بارزة على قشور الموز.

وانتشرت بعض الصور لميجان وهي تقوم بكتابة بعض الكلمات التحفيزية ويظهر في الخلفية زوجها الأمير هاري، وهو يحفزها ويشيد بخطها قائلاً: “كتاباتك أفضل من كتاباتي”.

المنظمة الخيرية تعالج الفتيات اللاتي تركوا العمل في الدعارة أيضا واتجهوا للأعمال الأخرى، وتساعدهن لعدم العودة مرة أخرى للشوارع وممارسة تلك الطقوس.

دوقة “ساسكس” البالغة من العمر 37 عاماً، كانت قد زارت مؤخراً، المسرح الوطني فى لندن باعتبارها الراعي الملكي الجديد له، وشاهدت عرضا لمسرحية لشكسبير والتقت بفنانين مبتدئين.