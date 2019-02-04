لقب غريب يطلقه الأمير ويليام على زوجته كيت ميدلتون

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يطلق الأمير ويليام، حفيد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، لقبا على زوجته كيت ميدلتون، يناديها به في بعض الأوقات، كذلك عدد من أفراد الأاسرة الملكية البريطانية، نظرا لأن لديهم مجموعة من الألقاب التي ينادون بها بعضهم، والتي يبدو بعضها غريبا إلى حد ما.

كيت ميدلتون، تدعو زوجها ويليام بـ”الأصلع” في حين أنه يشير إليها باسم “دوقة دوليتل” – وتعني الدوقة التي لا تفعل سوى القليل - والتي قد تكون إشارة إلى التقارير التي كانت تروي انتقاد الملكة لكيت لعدم حصولها على وظيفة عندما بدأت مواعدة الأمير ويليام.

ووفقا لصحيفة “ذا ضن” فإن الملكة إليزابيث الثانية لديها عددا من الأسماء المستعارة، بما في ذلك “جاري” وذلك بسبب مشكلة في نطق الأمير ويليام لكلمة “جراني” وهي اللفظ الإنجليزي المتعارف عليه لكلمة جدة، ولذلك كان الأمير الصغير ينادي جدته باسم جاري.

الملكة تحظى أيضا باسم “ليلي بت”، والذي يناديها به زوجها الأمير فيليب، وتعود قصة هذا الاسم إلى طفولة الملكة حيث كانت تجد صعوبة في نطق اسمها، ولذلك كانت تقول “ليلي بت”.. وأطلق عليها الأمير جورج، نجل الأمير ويليام وكيت ميدلتون، اسم “غن غن” نظرا لعدم قدرته على نطق كلمة “جراني”.

الصحيفة نقلت عن مصدر مقرب من العائلة المالكة قوله: إن هناك سببا مثيرا للاهتمام يجعلهم يطلقون هذه الأسماء الغريبة على بعضهم البعض، وإن أفراد العائلة المالكة ليسوا جيدين من حيث التواصل فيما بينهم، لذا يلجأون إلى هذه الطريقة، للتحايل على المشكلة، فهذه الألقاب المستعارة طريقة لإخراج أفراد الأسرة من حالة التوتر التي تحيط بهم.

وأضاف: قد يعود الأمر إلى أن العائلة تتمتع بروح طفولية، إنهم يحبون الألعاب ويمنحون بعضهم هدايا مضحكة، وأعتقد أن السبب يعود إلى أن حياتهم العامة تتطلب منهم قدرا كبيرا للغاية من الجدية.