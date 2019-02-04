بعد الهجوم عليها بسبب عودتها للرقص.. فيفي عبده: عايزة أعيش حياتي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة المصرية فيفي عبده، للعديد من الانتقادات خلال الفترة الماضية وبالتحديد بعد إعلان عودتها للرقص من جديد في هذا السن، بعد اعتزال دام لمدة سنوات.

وردت فيفي عبده، على الانتقادات التي تعرضت لها ببث مباشر عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»، قالت فيه: «أنا عندي 105 سنين، لكن عمر روحي وقلبي 25 سنة بس.. واللي عاوز عروسة كبيرة أنا موجودة.. واللي مش عاجبه براحته لأن أنا ماعشتش السن ده».

وأضافت : «من وقت لما كان عندي 9 سنين أنا معرفش حاجة عن الحياة.. وعايزة أعيش حياتي دلوقتي وأعيش وأفرح وماليش دعوة بالناس التانية».

وكانت فيفي عبده، قد أعلنت عودتها للرقص الشرقي في مؤتمر صحفيو قالت خلاله: «لم أعلن يومًا أنني اعتزلت الرقص ولكنني كنت اكتفي بالأعمال الفنية التي أقدمها»

الفنانة المصرية شاركت بعده في عدد من حفلات رأس السنة التي أقيمت بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، كما أنها تتابع نشر فيديوهات لو صلات رقص لها من داخل منزلها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.