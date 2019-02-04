عبير الشرقاوي تحيي ذكرى وفاة عمّها.. وتكشف تفاصيل الساعات الأخيرة له وحديثه مع الملائكة!

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استعادت الفنانة المصرية عبير الشرقاوي، ذكريات الساعات الأخيرة لرحيل عمها حلمي الشرقاوي، شقيق المخرج الكبير جلال الشرقاوي.

عبير الشرقاوي، قالت عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»: «عمي المهندس حلمي الشرقاوي كان مريض جدآ قبل الموت وكان يدخل في سكرات الموت وكانت عبارة عن شبه إغماء خفيف يفقد بها اتصاله بنا وكان يتحدث مع أحد أعتقد أنهم الملائكة».

وأضافت: «مرة قال لهم ما إنتوا شايليني حلو أوي أهه أمال التانيين مش عارفين يشيلوني ليه، قصده إحنا، ومرة قال لهم الله إيه الخضار إللي أنا شايفه ده ومره قال الله على النعيم, الظاهر إن الملائكه قالت له متقولش لحد وهو رد عليهم مش ممكن أقول لحد على إللي أنا شفته ده».

يذكر أن عبير الشرقاوي، هي ابنة المخرج جلال الشرقاوي، تخرجت في الجامعة الأمريكية قسم المسرح، وعملت في التمثيل أثناء دراستها، وأسندت إليها بطولة مسرحية «عطية الإرهابية» عقب اعتزال وحجاب الفنانة سهير البابلي.

كما قدمت العديد من المسلسلات مثل «عمر بن عبدالعزيز»، و«الأمير المجهول»، إلى أن ارتدت الحجاب.

بعد ذلك أقنعها والدها بالعودة إلى الفن فعادت من خلال مسلسل «أشرار وطيبين»، ثم «عباد الرحمن»، و«الإمام الشافعي».