هنا الزاهد تعلن عن مكافأة كبيرة لمن يعثر على كلبها المفقود

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صدمت الفنانة المصرية هنا الزاهد، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بنشرها تدوينة العنت فيها عن مكافأة مالية كبيرة لم يعثر على كلبها الضائع.

هنا الزاهد، نشرت صورة للكلب وهو من نوعية «جيرمن شيبرد»، عبر خاصية الأستوري على موقع «إنستجرام» وعلقت عليها قائلة: «كلبي ضاع يوم الأحد 27 ديسمبر الماضي في مدينة الشيخ زايد بالقاهرة، ومكافأة 10 الاَلاف، لمن يعثر عليه يتصل على هذا الرقم».

وقامت الفنانة المصرية نيللي كريم، بإعادة نشر الصورة والتدوينة مرة أخرى عبر صفحتها بإنستجرام، تضامنًا مع هنا الزاهد.

تعليقات المتابعين اختلفت حول التدوينتين فالبعض تعاطف معهم ووصف الأمر بالإنسانيةظن بينما هاجمهم البعض الاخر مؤكدين أن هناك من يستحق دفع هذا المبلغ المالي الضخم من الأطفال المشردين والذين يلقون حتفهم بسبب البرد.

وكانت هنا الزاهد، قد أنشأت مؤخرًا صفحة خاصة لكلابها عبر موقع «إنستجرام»، ونشرت عليها بعض الصور الخاصة بهما.

من ناحية أخرى تشارك هنا الزاهد في مسلسل “الواد سيد الشحات”، مع خطيبها افلنان أحمد فهمي، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم 2019، ويكتبه مصطفى صقر ويخرجه أحمد الجندي، وتنتجه شركة “سينرجي”، ويشارك في بطولته خطيبته الفنانة هنا الزاهد، ونجم مسرح مصر محمد عبدالرحمن.