هبة مجدي: استعدت رشاقتي بصعوبة.. ودخلت المستشفى بسبب هذا الدور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
قالت الفنانة المصرية هبة مجدي إنها سعيدة بالنجاح الذي حققته من خلال مسلسل «ولاد تسعة»، حيث تعبت كثيرا لتؤدي الشخصية كما يجب.
هبة قالت إن شخصية الخادمة أخذت منها مجهودا كبيرا، واستعانت بمدربة للتمثيل لتتقنها، كما أنها كانت تراقب كيف يتعامل البواب وزوجته مع السكان، ولذلك أتقنت الشخصية.
الفنانة المصرية أشارت إلى أنها تعرضت لصعوبات أثناء التصوير، وخاصة أنها كانت في حامل ابنتها «دهب»، وذات مرة تعرضت للإرهاق الشديد وتم نقلها إلى المستشفى لإسعافها.
هبة تحدثت عن علاقتها بابنتها دهب، وقالت إنها غيرت حياتها تماما، كما أنها تحتاج إلى اهتمام ورعاية خاصة، لافتة إلى أن زوجها المطرب محمد محسن يساعدها في تربيتها.
الفنانة الشابة أشارت إلى أن ابنتها أصبحت تتكلم وتحب الاستماع إلى صوت والدها وهو يغني، لافتة إلى أنها لن تمانع من عمل ابنتها في الفن لو أحبت ذلك.
هبة تحدثت عن استعادة رشاقتها بعد الولادة، وأكدت أن الأمر احتاج منها مجهودا كبيرا، وأنها ذهبت لاخصائي تغذية حتى تتبع حمية غذائية لتستعيد رشاقتها.
الفنانة المصرية قالت إنها تحب الاهتمام بالموضة الأزياء، وتحب مشاهدة الفنانة ناسي عجرم واختيارها في ملابسها، وكذلك الفنانة شيرين عبدالوهاب التي تتقن اختيار أزيائها.
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