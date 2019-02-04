محمود العسيلي وأحمد عصام يشعلان حفلا ضخما بأحد الفنادق النيلية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي أحيا الفنان المصري محمود العسيلي حفلا غنائيا ضخما داخل أحد الفنادق النيلية بالقاهرة، وذلك بحضور عدد كبير من الشباب من مختلف الأعمار. وأحيا أولى فقرات الحفل الفنان أحمد عصام، الذي قدم عدد من فقرات ال fire works والمؤثرات البصرية التي خطفت انظار الجميع. ثم أشعل محمود العسيلي وصلات الرقص المتتالية بعدد كيير من أغانيه المميزة منها أغنية “في حتة تانية”، وأغنية “انت تقدر”، وأغنية “وجع الهوى”، وأغنية “يا ناس”، وأغنية “مجنونة”، وغيرها التيحصدت صيحات وهتافات الإعجاب طوال فقرته. وتميز الحفل بالتنظيم المميز للمنتج وليد منصور، وإضاءة وليد الحريري، وصوت عاصم السيد، وديكورات سامح مراد التي أضفت مزيدا من أجواء الرقي.

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