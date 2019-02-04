أنجين أكيوريك يشعل قلوب معجباته بجلسة تصوير شتوية أنيقة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضع النجم التركي أنجين أكيوريك الشهير بـ«كريم» لجلسة تصوير جديدة، ظهر فيها بعدة إطلالات شتوية أنيقة، غلب عليها اللون الأسود.

معجبات أنجين تبادلن صوراً من الجلسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متغزلات في وسامة الفنان الشاب، كما أثنى فانز النجم التركي على اختيارات إطلالاته الأنيقة، معربين عن اشتياقهم لمتابعة عمل فني جديد للفنان على الشاشة.

أنجين ينتظر عرض أحدث أفلامه «حب واحد وحياتين» الذي يشارك في بطولته أمام الفنانة التركية بيرجوزار كوريل، والمنتظر طرحه في السينما يوم 15 فبراير الجاري، وهو مأخوذ عن فيلم « proposal» للنجمة الأمريكية ساندرا بولوك.

يذكر أن أنجين أكيوريك، قدم العديد من الأدوار الثانوية في عدد من الأعمال الفنية التركية، ولكنه اشتهر بعد دوره في مسلسل «فاطمة»، مع النجمة بيرين سات، وتبعه بنجاح أكبر في مسلسل «العشق الأسود»، كما شارك في مسلسل «حتى الممات» الذي شارك في بطولته أمام الفنانة التركية فهرية أفجان