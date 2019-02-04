وفاة والد الفنانة التونسية أماني السويسي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تُوفي السيد مصطفى السويسي والد الفنانة التونسية أماني السويسي، وقد اعلنت المطربة الخبر عبر حسابها الرسمي على انستجرام.

نجمة ستار أكاديمي في موسمه الثاني كتبت: «انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي السيد مصطفى السّويسي ، اللهم تغمده برحمتك وعفوك واسكنه فسيح جناتك واغفر له ولجميع موتى المسلمين.. إن لله وإن إليه راجعون»، حيث تلقت الفنانة تعازي متابعيها، متمنيين لها ولأسرتها الصبر والسلوان على مصابها الأليم.

من ناحية أخرى، أماني كانت قد كشفت عن استعدادها لطرح أغنية جديدة بعنوان »مطمني«، تتعاون فيها مع الملحن سامر أبو طالب والشاعر أسامة مصطفى والموزع عمر إسماعيل ومهندس الصوت مصطفى رؤوف، في الوقت الذي تجهز فيه لإطلاق ألبوم كامل خلال الفترة القليلة المقبلة.

يُذكر أن أمانى السويسى طرحت مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان « صوت النسور » عبر الإذاعات المصرية والعربية، وهى من كلمات وألحان وتوزيع حسان القسنطيني، كما صورتها على طريقة الفيديو كليب بشوارع تونس.