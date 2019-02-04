بلقيس تُلهب الجمهور بحفل بطولة الغولف في السعودية

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: ألهبت الفنانة بلقيس أحمد بوصلتها الغنائية حماس الحاضرين في الحفل العالمي بمدينة الملك عبد الله الإقتصادية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، والمقامة ضمن الفعاليات المصاحبة للبطولة السعودية الدولية للغولف، وبدعم من الهيئة العامة للترفيه. حيث تنقلت بين مجموعة كبيرة من أغنياتها المتنوعة الألوان الموسيقية من الخليجية والعربية التي إختارتها بالتعاون مع جمهورها قبل الحفل الذي وصفه الحضور بأنه الأنجح حماساً وتفاعلاً رغم مشاركة الفنان الجامايكي شون بون في نفس الليلة الغنائية.

وعبّرت خلال الحفل عن سعادتها بالحضور الكبير، ونجاح ثاني حفلاتها الجماهرية والمباشرة في مدينة جدة، خاصة وأن الحفل الثاني ضمّ مجموعة وشرائح أخرى من المجتمع السعودي من الجنسين، وقالت: هذا أمر رائع أن تلتقي كل الأعمار والفئات في هذا الحفل ذي المواصفات العالمية تنظيماً وحضوراً ونجوماً، وحماسي لملاقات هذا الجمهور الرائع كان كبيراً وإستعدّيت له بحبٍ وشوق وكأنها حفلتي الأولى أمامهم".

وأكدت أن الوقوف أمام الجمهور السعودي يكون مختلفاً ومميزاً على الدوام، ويبقى عالقاً في ذاكرة وتاريخ أي فنان، وهذا يعود الى محبة الجمهور الذي يأتي لحضورك بكل حماس كما فعل بهذا الحفل.

وشكرت الجميع على دعمها ومساندتها ومتابعتها دائماً حضوراً في الحفلات أو من خلال وسائل التواصل الإجتماعي في كل مكان في العالم، مؤكدة شكرها أيضاً الى إدارة شركتها "سيمفوني أيفنت" على تنظيم فقرتها بهذا الأسلوب العالمي والمميز على صعيد التنظيم والإستعداد.

هذا وتؤكد بلقيس أن برنامجها الفني سيكون حافلاً ومتنوعاً في الفترة المقبلة، بين حفلات وإصدارات غنائية ومشاركات في السعودية والخليج والوطن العربي. وهي تستعد للكشف عن مجموعة أخرى من نشاطاتها وأعمالها في وقتها المخصص.