كتب امير فتحي في الاثنين 4 فبراير 2019 02:33 صباحاً -

تفاعلت الفنانة الاماراتية احلام مع تغريدة للفنانة السورية اصالة عبرت فيها عن استيائها من النفاق الذي وصفته بـ “سرطان المجتمع”.

فقد كتبت اصالة في تغريدتها: “كمّ أكّره النفاق والمنافقين والمنافقات … النفاق ياجماعه سرطان المجتمع ، والنفاق عكس الأخلاق وعكس التعامل الطيّب ، وخلص هلّأ ارتحت

كانت هذه تفاصيل خبر احلام واصالة تتفقان: “النفاق سرطان المجتمع”.. وما علاقة نوال الكويتية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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