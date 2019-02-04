ريهانا باطلالة أنيقة فى نيويورك.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات مصوري الباباراتزي مجموعة من الصور للنجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة ريهانا، البالغة من العمر 30 عاما، وهي مرتديه معطفا من الفراء ذا تصميم مذهل من مجموعة دار أزياء “Celine” كما ظهرت بنظارة شمس خاطفة للأنظار.

وظهرت النجمة العالمية في الصور خلال توجهها لواحد من أكبر المطاعم لكى تناول العشاء فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، ولكى تكتمل أناقة ريهانا لم تنس النجمة الشهيرة إكسسواراتها الذهبية.

وكانت النجمة العالمية قد اعتادت، أن تظهر بإطلالات مميزة تجعلها محط تركيز كل المعنيين بالأزياء والموضة من مختلف الأعمار.

وكانت ريهانا، واسمها الحقيقى روبن ريهانا فينتى، قد رفعت دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية فى لوس أنجلوس يوم الثلاثاء 15 يناير، ضد والدها، وذلك بسبب استخدامه علامتها التجارية، ولمحت إلى أن شركة أسسها والدها فى 2017 تستغل اسمها.

واتهمت المطربة العالمية والدها روبرت فينتى واثنين من شركائه بالتحايل والإعلانات المزيفة المرتبطة بشركته فينتى للمواهب الترفيهية والإنتاج.

وليس هذا فحسب بل طالبت ريهانا، المولودة فى باربادوس والتى تستخدم علامة تجارية لبيع المواد التجميلية والملابس الداخلية والأحذية، من المحكمة أمرا يجبر والدها على الكف عن استخدام العلامة التجارية بالإضافة إلى مبلغ لم يكشف عنه كتعويض.