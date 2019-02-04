كاردى بى بلوك بنفسجي كامل.. صور

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
يبدو أن نجمة الراب والمطربة الأمريكية الشهيرة كاردى بى، تتفنن فى الظهور بإطلالات مختلفة ومميزة تجعلها محورا لإثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
النجمة العالمية الشهيرة والبالغة من العمر 25 عاما، ظهرت بإطلالة كاملة باللون “البنفسجى” وهو ما اعتبره الكثيرون جرئة واضحة من كاردى بى.
كاردى بى نشرت على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير “إنستجرام” عددا من الصور التى أظهرت اللوك الجديد الذي ظهرت به بشعر مستعار متداخل الألوان يغلب عليه البنفسجى، بينما فستانها فانتقته من مجموعة تصميمات ” Saks Potts “ووصل سعره إلى 1573 جنيها إسترلينيا.
وتعد كار دي بي من أفضل مطربي الهيب هوب، خلال الفترة الحالية، في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي واحدة من عشاق الأزياء والموضة، حيث تهتم بأدق تفاصيل إطلالاتها.
مغنية الراب اللامعة تعد واحدة من أيقونات الأناقة والرقى فى العالم، حيث لفتت الأنظار مؤخرا، فى بيرث بأستراليا بانتقائها حقيبة يد كبيرة الحجم ذات لون أسود، وهى من أهم تصميمات مجموعة ” Balenciaga “، ويصل سعرها لـ1585 جنيهاً إسترلينيا، وغطاء رأس يغطي وجهها أيضا.
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